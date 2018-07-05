На Львівщині легковик зіткнувся з пасажирським автобусом, є жертви (фото, відео)

10:42, 05 липня 2018
Інциденти
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На Львівщині пасажирський автобус потрапив у ДТП / фото lv.npu.gov.ua

На автодорозі Жовква-Ковель між селами Туринка та Боянець у Жовківському районі Львівської області легковик "Opel" зіткнувся із пасажирським автобусом.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, подія сталася ввечері 5 липня. Попередньо встановлено, що легковик виїхав на зустрічну смугу.

Водій легковика помер на місці / фото lv.npu.gov.ua

"Внаслідок зіткнення водій "Opel" отримав травми, від яких помер на місці події. Його пасажир, 30-річний мешканець села Туринка, отримав тілесні ушкодження, зокрема струс головного мозку, рану голови та був госпіталізований. Також за медичною допомогою звертались водій автобуса, у якого діагностовано, зокрема перелом пальця на нозі та його пасажирка, 35-річна мешканка міста Соснівка, у якої медики виявили забої та садна. Після надання медичної допомоги їх було відпущено", - повідомили у поліції.

фото lv.npu.gov.ua

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня на Чернігівщині «Джилі», рухаючись по Київському шосе у напрямку с. Количівка, здійснив лобове зіткнення із автомобілем «Газель», що рухався у бік Чернігова. Внаслідок ДТП загинуло чотири людини.

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Теги: #ДТП#Львівщина