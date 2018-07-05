На території музею народної архітектури і побуту «Пирогово» сталася пожежа
22:01, 05 липня 2018Інциденти
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Жертв і постраждалих внаслідок пожежі немає.
REUTERS
На території Національного музею народної архітектури та побуту України «Пирогово» у Києві сталася пожежа.
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Як повідомляє Головне управління ДСНС у Києві, інформація про пожежу надійшла о 15.40.
На місце виклику негайно для гасіння пожежі було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.
Сталося загоряння солом'яної покрівлі недіючої одноповерхової дерев’яної будівлі. О 16.13 пожежу вдалося локалізувати, а о 16:.2 – ліквідувати.
Внаслідок пожежі згоріла покрівля на площі 50 м. кв.
Причина пожежі наразі встановлюється.
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