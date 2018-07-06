На Рівненщині під час військових навчань розірвало міномет: багато загиблих та поранених

Причину інциденту ще з'ясовують.

У п'ятницю, 6 липня, вранці на Рівненському полігоні під час навчань розірвало міномет.

Цю інформацію ТСН вже підтвердили у Міністерстві оборони. Повідомляється, що троє людей загинули, ще дев'ятеро зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

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Усі військові, що стояли поруч зі зброєю, або не вижили, або наразі шпиталізовані. Більше інформації військові поки не розголошують.

У прес-службі Сухопутних військ ЗСУ повідомили, що під час бригадних тактичних навчань на 233-му Рівненському загальновійськовому полігоні загинули три військовослужбовці та дев’ять отримали поранення

"О 05.55 ранку під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на 233-му Рівненському загальновійськовому полігоні під час проведення стрільб загинули три військовослужбовці від отриманих травм, несумісних з життям, та дев’ять отримали поранення різних ступенів тяжкості", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, стався вибух міномета, внаслідок чого загинули військовослужбовці.

Рішенням командувача Сухопутних військ Збройних Сил України бригадні тактичні навчання призупинено. Призначено службове розслідування, за результатами якого можна буде робити висновки, що ж сталося на вогневій позиції.

У свою чергу, прес-служба оперативного командування "Захід" повідомляє, що під час проведення занять з бойової підготовки в одній із військових частин сталася подія, внаслідок чого загинули та отримали поранення декілька військовослужбовців. Наразі обставини трагічного випадку з’ясовуються.

Начальник прес-служби ОК «Захід» полковник Анатолій Прошин у коментарі УНІАН зазначив, що трагічна подія сталася близько 8 години ранку. Він не уточнив, скільки військовослужбовців загинуло і що стало причиною трагічного випадку. Прошин пообіцяв повідомити деталі за кілька годин.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігівській області 4 травня на полігоні під час навчань загинув військовослужбовець-контрактник.