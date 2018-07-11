Віднесений вітром: стало відомо про стан постраждалого внаслідок смерчу під Одесою підлітка

У соціальних мережах з'явилося відео, на якому зафіксовано, як хлопчика підхопив вітер, підняв, розкрутив і кинув на землю, після чого дитина втратила свідомість.

В Одесу доставлено підлітка, який постраждав під час смерчу в райцентрі Біляївка Одеської області.

Як передає кореспондент УНІАН, смерч був кілька днів тому, але про 13-річного потерпілого, доставленого до Одеси 10 липня, стало відомо тільки зараз.

Зокрема, як повідомив місцевий портал Біляївка-сіті, з посиланням на очевидців, над районом пронісся смерч. Від нього постраждав житель Біляївки Василь Статей. Разом з друзями він гуляв у районі вулиці Комарова.

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«Там Василя і двох дівчаток застала негода», - повідомили очевидці.

Також у соціальних мережах з'явилося відео, на якому зафіксовано, як хлопчика підхопив вітер, підняв, розкрутив і кинув на землю, після чого дитина втратила свідомість. Основний удар припав на область черевної порожнини і обличчя. Дитину доставили до Біляївської районної лікарні, де надали допомогу.

Зазначається, що підлітку потрібна була консультація профільного спеціаліста, тому його направили до Одеси. Зараз він перебуває в інституті стоматології.

У підлітка струс головного мозку, забої та перелом щелепи, через що він не може повноцінно приймати їжу.