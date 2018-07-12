У Київраді через підвищення цін на проїзд сталася сутичка (фоторепортаж)

Поліція перешкоджала проходу учасників акції до приміщення, тому почалася сутичка.

У Київській міській раді під час акції проти підвищення цін на громадський транспорт сталася сутичка між правоохоронцями та учасниками акції.

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Під час обговорення проекту рішення, яке подала партія «Свобода» щодо мораторію на підвищення тарифів до моменту, поки не буде чіткого обґрунтування необхідності підвищення цін і поки не буде впроваджено систему електронного квитка виступити дали представникам «Київпастрансу», передає "Громадське".

Вони виступили за підвищення цін і обґрунтували це тим, що необхідно підвищувати зарплати працівникам та закуповувати техніку.

Тоді представники «Свободи» запропонували запустити учасників акції під Київрадою, аби вони висловили свою думку, чому вони проти і вийшли за ними — поліція почала перешкоджати цьому, в результаті чого почалась бійка.

Під час акції проти підвищення цін на громадський транспорт в Київраді сталися сутички pic.twitter.com/YYss9t6L8H — Hromadske.UA (@HromadskeUA) July 12, 2018

Як повідомляв УНІАН, учасники акції протесту проти підвищення цін на проїзд у громадському транспорті до 8 грн прорвалися до сесійної зали Київради.