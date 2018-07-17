Жорстоке вбивство українця в Туреччині: росіянина заарештували

Тіло 57-річного загиблого українця повинні доставити з Туреччини у вівторок, 17 липня.

У Туреччині піймали і помістили під варту російського туриста, який на території готелю побив українця, після чого той впав у кому і помер.

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У відділку росіянин Андрій Похвальний сплатив заставу у понад тисячу доларів і без права виїжджати з Туреччини ще кілька днів гуляв на волі, йдеться в сюжеті ТСН.

Потім його заарештували, зараз він перебуває в турецькій в'язниці і чекає на суд. Не на камеру прокурори розповіли, що нападнику загрожує від 8 до 12 років в'язниці.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня в лікарні Туреччині помер український турист Андрій Сова, якого на відпочинку жорстоко побив турист з Російської Федерації.

Чоловік з дружиною прилетів відпочивати в турецький готель. 7 липня він дивився трансляцію футбольного матчу в кафе готелю. Перед матчем українець посварився з 30-річним росіянином Андрієм Похвальним. Російський вболівальник ударив українця, той впав і сильно вдарився головою.