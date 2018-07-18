Одеський суд заарештував двох учасників угруповання "смотрящого" від злодія в законі Гулі

Учасників злочинного угруповання, в числі яких уродженець Азербайджану Садіг Мірзоєв на прізвисько "Садочок", затримали 14 липня.

Суворовський районний суд Одеси визначив запобіжний захід у вигляді тримання в СІЗО двом учасникам угруповання "смотрящого" від злодія в законі Гулі на прізвисько "Садік".

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, сьогодні суд заарештував підозрюваних на два місяці без права внесення застави.

Керівник регіонального главку Нацполіції Дмитро Головін висловив подяку суду «за неупереджений і об'єктивний розгляд запобіжного заходу стосовно членів злочинного угруповання за етнічною ознакою на чолі з "Садіком".

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"Сьогодні черговому його спільникові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави", - зазначив Головін.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня в Одесі затримали учасників злочинного угруповання, в числі яких уродженець Азербайджану Садиг Мірзоєв на прізвисько "Садік". За даними поліції, підозрювані займалися дрібним рекетом, вимаганням та ін.

16 липня Суворовський районний суд Одеси визначив запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО "Садіка".

Встановлено, що підозрювані 14 липня побили битами кількох людей біля ринку, розташованого на вулиці Бочарова.