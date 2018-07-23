"Вивозили до лісу й змушували копати яму": у військовій частині на Львівщині знущалися над бійцями - ЗМІ

Крім знущань, за словами бійців, військове керівництво також вимагало хабарі.

Солдат військової частини А2943 у Львівській області В'ячеслав Явний, якому під час навчальних занять старшина відбив селезінку, заявив, що над ним систематично знущалося начальство.

"Мене вивозили до лісу й змушували копати яму два на два метри", - розповів Явний "Обозревателю".

Зараз солдат перебуває у лікарні, йому провели операцію з видалення селезінки. "Мене перевели з реанімації у звичайну палату, але ще почуваюся погано", - зазначив боєць.

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За словами інших військових, які поспілкувалися з журналістами на умовах анонімності, командування частини намагалося зам'яти цю історію, але військовослужбовці написали рапорти, заяви до поліції, служби ВСП, а також до військової прокуратури.

Вони стверджують, що крім знущань, військове керівництво вимагало й хабарі. Нібито одного солдата посадили на гауптвахту і залякали батьків, що взагалі посадять у в'язницю. "Батьки були змушені перерахувати з РФ 800 євро", - повідомив військовий.

Солдати кажуть, що за будь-яку помилку з них вимагали гроші. "Боєць проштрафився, запізнився на службу, прийшов з перегаром - потрібно платити або будуть неприємності. Могли вимагати по 3-4 тисячі гривень на місяць", - розповіли військові.

Сам В'ячеслав Явний також повідомив, що у нього за поїздку до Києва до дружини вимагали гроші. "Дружина захворіла, і мені потрібно було до неї з'їздити. Сказали - плати, тоді відпустимо", - говорить Явний.

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області під час завантаження військової техніки на залізничні платформи загинув військовослужбовець.