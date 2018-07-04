На Харківщині під час завантаження військової техніки загинув військовий

Причиною трагедії стало порушення правил техніки безпеки. Наразі проводиться розслідування обставин загибелі військовослужбовця.

У Харківській області під час завантаження військової техніки на залізничні платформи загинув військовослужбовець.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на сторінці Оперативного командування «Схід» у «Фейсбук».

За відомостями оперативного командування, подія сталася вчора, 3 липня, у Чугуївському районі Харківської області під час завантаження на залізничні платформи штатної броньованої техніки. Механік-водій однієї з військових частин оперативного командування «Схід» старший сержант Олександр Скус отримав смертельні травми.

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Наразі проводиться розслідування обставин загибелі військовослужбовця. Попередньо встановлено, що причиною трагедії стало грубе порушення військовослужбовцем правил техніки безпеки при проведенні робіт. В усіх військових частинах та установах оперативного командування вживаються термінові додаткові заходи щодо недопущення травмування військовослужбовців.

Командування оперативного командування «Схід» запевнило, що надасть рідним загиблого всю можливу підтримку.

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