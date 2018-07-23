"Багажника більше немає": заступник мера Дніпра потрапила у ДТП

У таксі, в якому їхала Яніка Мерило, врізалася фура.

В.о. заступника міського голови Дніпра Яніка Мерило потрапила в аварію.

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Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook. "Перша у моєму житті ДТП (я сьогодні не за кермом, була в таксі). Величезна фура врізалася, коли стояли на розвороті. Багажника більше немає. Всі живі і здорові", - йдеться у її повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вранці 20 липня на автодорозі Київ-Чоп біля с. Глибочиця Житомирського району в результаті зіткнення маршрутки та вантажівки загинули 10 осіб, ще 9 були госпіталізовані. Власник маршрутки був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.