"Багажника більше немає": заступник мера Дніпра потрапила у ДТП

15:45, 23 липня 2018
Інциденти
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Яніка Мерило потрапила в ДТП / фото pravda.lutsk.ua

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Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook. "Перша у моєму житті ДТП (я сьогодні не за кермом, була в таксі). Величезна фура врізалася, коли стояли на розвороті. Багажника більше немає. Всі живі і здорові", - йдеться у її повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вранці 20 липня на автодорозі Київ-Чоп біля с. Глибочиця Житомирського району в результаті зіткнення маршрутки та вантажівки загинули 10 осіб, ще 9 були госпіталізовані. Власник маршрутки був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

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Теги: #Дніпро#ДТП