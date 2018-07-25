На Житомирщині родину фермера катували гарячою праскою, щоб пограбувати (відео)

Четверо злочинців у масках пограбували родину директора місцевого аграрного підприємства, застосовуючи катування гарячою праскою.

На Житомирщині поліція розслідує пограбування родини фермера, яке невідомі зловмисники скоїли із застосуванням тортур.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій поліції Житомирської області, злочин здійснено сьогодні вночі у Бердичівському районі.

Четверо злочинців у масках пограбували родину директора місцевого аграрного підприємства.

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Грабіжники у масках проникли в будинок потерпілих сьогодні приблизно о 3-й годині ранку.

«Погрожуючи фізичною розправою, зловмисники зв'язали господиню – жінку, 1955 року народження, її дочку, зятя і двох неповнолітніх онуків, які в цей момент теж знаходилися в будинку», - розповіли у поліції.

Застосовуючи катування гарячою праскою, злочинці дізналися, де зберігаються гроші та інші цінності, та зникли.

«Оскільки злочин скоєно лише кілька годин тому, іншої інформації наразі немає, поліція встановлює всі обставини, з'ясовує особи грабіжників, а також розмір нанесених родині збитків», - зазначили у поліції.

Деталі злочину правоохоронці обіцяють повідомити пізніше. Розслідування цієї справи триває.

Як повідомляв УНІАН, на Закарпатті поліцейські жорстоко побили двох чоловіків, місцеві жителі влаштували акцію протесту.