На Закарпатті поліцейські жорстоко побили двох чоловіків, місцеві жителі влаштували акцію протесту

Постраждалі розповіли, що один з них втратив свідомість, а іншого поліцейські відвезли в ліс і били там.

Прокуратура Закарпатської області відкрила кримінальне провадження відносно працівників патрульної поліції, які побили двох жителів села Нижні Ворота. Про це повідомляє прес-служба правоохоронного органу.

Як повідомив місцевий депутат, жителі села були обурені інцидентом і в знак протесту перекрили трасу Київ - Чоп. Встановлено, що 20 липня, близько 4:00 ранку біля стаціонарного поста "Нижні ворота" до двом місцевим жителям під'їхав автомобіль патрульних, після поліцейські нанесли їм тілесні ушкодження.

У мережі були опубліковані відеозаписи, на яких потерпілі розповідають про інцидент. За словами одного з них, жителя , близько 4:00 ранку він повертався додому разом зі своїм товаришем. Недалеко від поста "Нижні ворота" до них під'їхав поліцейський автомобіль, з нього вийшли люди в поліцейській формі і, як стверджує чоловік, безпричинно нанесли їм тілесні ушкодження.

Один потерпілий втратив свідомість, а коли прийшов до тями, викликав карету швидкої допомоги. Як розповів другий потерпілий, його посадили в автомобіль і відвезли в Сваляву. І вже в лісі нанесли йому тілесні ушкодження.

"Первинна кваліфікація у даному кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 365 КК України - перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, якщо вони супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування", - йдеться в повідомленні прокуратцра.

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Санкція інкримінованої статті (ч. 2 ст. 365 КК України) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або здійснювати певну діяльність на строк до 3 років.

Як повідомляв УНІАН, раніше Луганській області затримали двох поліцейських, які пограбували приватного підприємця.