На Закарпатті поліцейські жорстоко побили двох чоловіків, місцеві жителі влаштували акцію протесту
Прокуратура Закарпатської області відкрила кримінальне провадження відносно працівників патрульної поліції, які побили двох жителів села Нижні Ворота. Про це повідомляє прес-служба правоохоронного органу.
Як повідомив місцевий депутат, жителі села були обурені інцидентом і в знак протесту перекрили трасу Київ - Чоп. Встановлено, що 20 липня, близько 4:00 ранку біля стаціонарного поста "Нижні ворота" до двом місцевим жителям під'їхав автомобіль патрульних, після поліцейські нанесли їм тілесні ушкодження.
У мережі були опубліковані відеозаписи, на яких потерпілі розповідають про інцидент. За словами одного з них, жителя , близько 4:00 ранку він повертався додому разом зі своїм товаришем. Недалеко від поста "Нижні ворота" до них під'їхав поліцейський автомобіль, з нього вийшли люди в поліцейській формі і, як стверджує чоловік, безпричинно нанесли їм тілесні ушкодження.
Один потерпілий втратив свідомість, а коли прийшов до тями, викликав карету швидкої допомоги. Як розповів другий потерпілий, його посадили в автомобіль і відвезли в Сваляву. І вже в лісі нанесли йому тілесні ушкодження.
"Первинна кваліфікація у даному кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 365 КК України - перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, якщо вони супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування", - йдеться в повідомленні прокуратцра.
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Санкція інкримінованої статті (ч. 2 ст. 365 КК України) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або здійснювати певну діяльність на строк до 3 років.
Як повідомляв УНІАН, раніше Луганській області затримали двох поліцейських, які пограбували приватного підприємця.