Затримано кілера, який очолював одне з найбільших злочинних угруповань в Україні (фото)

Злочинцю, який їхав до Житомира на підтримку затриманого поплічника, не "підфартило" - потрапив у ДТП і сам попався поліції.

Затриманому на Житомирщині кілеру одного із найбільших злочинних угруповань в Україні повідомлено про підозру. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Під процесуальним керівництвом відомства розслідується кримінальне провадження за фактом зберігання та перевезення вогнепальної зброї та бойових припасів жителем м.Нікополь Дніпропетровської області.

«28 липня за погодженням із прокуратурою Житомирської області зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу)», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що 43-річний нікопольчанин зберігав та перевозив на автомобілі Toyota Camry пістолет Макарова з глушником та набої до нього. Його затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Зараз підозрюваного перевіряють щодо причетності до замаху на умисне вбивство, скоєне 22 липня на автодорозі Виступовичі-Житомир, поблизу с. Оліївки Житомирського району та інших злочинів.

Крім того, вчора за погодженням з обласною прокуратурою подано до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині поліцейські затримали ватажка та кілера одного з найбільших злочинних угруповань в Україні, обидва жителі Дніпропетровщини. Їх підозрюють у замаху на вбивство, а також у причетності до злочинного наркоугруповання.

22 липня на Житомирщині невідомі особи обстріляли на дорозі автомобіль, вогнепальне поранення дістала пасажирка автомобіля, 46-річна киянка.

Правоохоронці затримали одного з підозрюваних, ним виявився житель м. Нікополь. Під час обшуку в орендованому ним житлі поліцейські вилучили автомат Калашникова з глушником та пістолет з набоями. Крім того, вилучено дві тротилові шашки, механічні детонатори та дві упаковки пластиду. Також вилучено інші речові докази, зокрема «чорну бухгалтерію» щодо операцій з наркотиками.

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Затриманому слідчі оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Ухвалою суду йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 140 тис. грн.

27 липня після внесення вказаної суми чоловік був звільнений з-під варти. Однак поліцейські затримали його знову – за підозрою у вчиненні замаху на умисне вбивство.

28 липня поліція затримала 44-річного чоловіка, який підозрюється в організації вказаного злочинного угруповання. За наявною у правоохоронців інформацією, чоловік їхав до Житомира на підтримку затриманого поплічника. Проте дорогою він не впорався з керуванням автомобілем і потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Київ-Чоп. Під час огляду місця події в автомобілі вилучено пістолет з глушником, великі суми грошей у гривнях та іноземній валюті, а також наркотики.

Затримані є членами однієї з найбільших злочинних організацій, що діють на території України. До цієї організації входило близько 30 осіб.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Дніпрі затримали кілера, який готувався до вбивства.