У Дніпрі затримали кілера, який готувався до вбивства

У цей же час поряд, в одному із розважальних закладів, "злодій в законі" по кличці "Умка" святкував день народження.

У Дніпрі в п'ятницю, 5 квітня, поліція затримала кілера, якого розшукують в ЄС, під час підготовки до вбивства.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник керівника Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

За його словами, затриманий розшукується країнами Євросоюзу за організацію та замах на умисне вбивство. "У затриманого вилучений споряджений пістолет, а також засоби радіозв’язку з гарнітурою", - зазначив Аброськін.

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"Випадково або ні, але в цей же час поряд, в одному із розважальних закладів, "злодій в законі" по кличці "Умка" святкував день народження, де зібралися авторитетні представники злодійського світу та їх друзі", - додав заступник керівника Нацполіції.

Аброськін також розповів, що під час відпрацювання місцевості задля встановлення спільників кілера та його можливої жертви правоохоронці увійшли до зазначеного закладу, чим занепокоїли "злодіїв".

"Пролунали такі їхні слова: "Ми же ж зі всіма домовилися, нащо ви сюди зайшли? Нам же ж обіцяли не чіпати сьогодні". Поліцейські відповіли: "Ми з вами не домовлялися". Помилка вийшла і їхніх "помічників", які це їм гарантували", - написав Аброськін.

"Це ж потрібно було так трапиться, що завдяки вдалій роботі поліціі врятовано життя мабуть якогось «злодія»... в цей святковий вечір для злодіїв", - підсумував поліцейський.