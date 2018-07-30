У Харкові третій день шукають чоловіка, який поранив у спину 13-річну дівчинку

На даний час поліцейські вживають заходи щодо встановлення особи та місцезнаходження зловмисника.

У Харкові третій день шукають чоловіка, який 27 липня ввечері посеред вулиці вдарив гострим предметом у спину 13-річну дівчинку і втік.

Як повідомили сьогодні в прес-службі Головного управління Національної поліції в Харківській області, інцидент стався 27 липня близько 22:00 на проспекті Архітектора Альошина.

Читайте такожСуд арештував поляка, який зарізав чоловіка і поранив жінку в Києві

"13-річна дівчинка була доставлена до Харківської обласної дитячої клінічної лікарні з колотою раною грудної клітини невстановленим предметом. На даний час поліцейські вживають заходи щодо встановлення особи та місцезнаходження зловмисника", - розповіли в поліції.

Інших подробиць цього інциденту в Нацполіції не повідомили.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Покарання згідно з санкцією статті передбачає штраф або громадські роботи, або виправні роботи.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Харківській області 17-річний хлопець ударив себе ножем у груди в присутності матері.