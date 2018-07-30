У Харкові третій день шукають чоловіка, який поранив у спину 13-річну дівчинку
У Харкові третій день шукають чоловіка, який 27 липня ввечері посеред вулиці вдарив гострим предметом у спину 13-річну дівчинку і втік.
Як повідомили сьогодні в прес-службі Головного управління Національної поліції в Харківській області, інцидент стався 27 липня близько 22:00 на проспекті Архітектора Альошина.
Читайте такожСуд арештував поляка, який зарізав чоловіка і поранив жінку в Києві
"13-річна дівчинка була доставлена до Харківської обласної дитячої клінічної лікарні з колотою раною грудної клітини невстановленим предметом. На даний час поліцейські вживають заходи щодо встановлення особи та місцезнаходження зловмисника", - розповіли в поліції.
Інших подробиць цього інциденту в Нацполіції не повідомили.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Покарання згідно з санкцією статті передбачає штраф або громадські роботи, або виправні роботи.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Харківській області 17-річний хлопець ударив себе ножем у груди в присутності матері.