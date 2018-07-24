Під Харковом 17-річний хлопець встромив собі ножа в груди на очах у матері

Зараз стан здоров'я хлопця медики оцінюють як тяжкий.

У Харківській області 17-річний хлопець ударив себе ножем в груди у присутності матері.

Про це повідомили у прес-службі поліції Харківщини. Зазначається, що цого доставили до лікарні з проникаючим пораненням грудної клітини. Зараз стан його здоров'я медики оцінюють як тяжкий.

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Як з’ясували працівники поліції, хлопець під час приступу агресії у присутності матері намагався накласти на себе руки. Він схопив кухонний ніж і завдав собі тілесних ушкоджень.

Слідчим за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Усі обставини зараз встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня у Києві поліція затримала громадянина Польщі, який вбив чоловіка та ножем поранив жінку. Це сталося у Деснянському районі на вулиці Гната Хоткевича.