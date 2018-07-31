Журналіст пояснив, чому вбивця ветерана АТО і його спільники на фото стоять без наручників

Підозрілих чоловіків сфотографували, після чого фото були відправлені на телефон свідка вбивства. І лише після впізнання кілера всі четверо були затримані.

Журналіст Юрій Бутусов розповів про обставини вбивства ветерана АТО «Сармата» і затримання чотирьох чоловіків, причетних до злочину.

Як повідомив Бутусов на своїй сторінці в Facebook, кілер діяв не один – Віталій Олешко заходив у двір, і кілер підійшов ззаду і вистрілив йому в спину, хоча поруч були інші люди.

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«Після того, як кілер застрелив Віталія, він зумів втекти з місця вбивства на машині, яка його чекала. Але цю машину незабаром кинули неподалік від місця злочину, очевидно, була підготовлена друга машина. Поліція оголосила по області перехоплення, і ось один з постів затримав машину, на яку ніякого орієнтування не було, але пасажири здалися підозрілими. Їх попросили вийти і сфотографували - ці фото були негайно переправлені на телефон свідка вбивства Андрія Маджарова, і він упізнав кілера в зеленій майці і з татуюваннями. Після цього злочинців затримали», – пояснив журналіст.

Він припускає, що це – організована група, яка, швидше за все, не один день провела в Бердянську: хтось з них був головним, хтось вів спостереження і дав наводку на жертву, хтось возив.

Як повідомляв УНІАН, волонтер Семен Кабакаев поінформував про затримання під Мелітополем Запорізької області групи чоловіків, причетних до вбивства ветерана АТО Віталія Олешко (позивний – Сармат). На опублікованих фотографіях всі четверо чоловіків стояли без наручників, що викликало багато запитань у користувачів соцмереж щодо затримання.