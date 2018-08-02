Шторм в Одесі: жінка потонула, намагаючись врятувати сина

За попередньою інформацією, дитину накрило хвилею, вона стрибнула рятувати малюка, але сама загинула.

На одеському узбережжі потонула жінка, трагедія сталася через сильний шторм.

Про це повідомляє Vgorode. Так, в районі Бурлачої Балки потонула жінка, вона відпочивала зі своїм сином. За попередньою інформацією, дитину накрило хвилею, вона стрибнула рятувати малюка, але сама загинула.

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Крім цього, досі тривають пошуки 11-річного хлопчика, який плив на саморобному плоту в Дністровському лимані та зник ще 31 липня.

Як повідомлялося, також на одеському пляжі відпочиваючого змило з пірсу хвилею.