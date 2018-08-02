Шторм в Одесі: жінка потонула, намагаючись врятувати сина
13:09, 02 серпня 2018Інциденти
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За попередньою інформацією, дитину накрило хвилею, вона стрибнула рятувати малюка, але сама загинула.
Трагедія сталася в районі Бурлачій Балки / фото УНІАН
На одеському узбережжі потонула жінка, трагедія сталася через сильний шторм.
Про це повідомляє Vgorode. Так, в районі Бурлачої Балки потонула жінка, вона відпочивала зі своїм сином. За попередньою інформацією, дитину накрило хвилею, вона стрибнула рятувати малюка, але сама загинула.
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Крім цього, досі тривають пошуки 11-річного хлопчика, який плив на саморобному плоту в Дністровському лимані та зник ще 31 липня.
Як повідомлялося, також на одеському пляжі відпочиваючого змило з пірсу хвилею.
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