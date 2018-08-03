В Києві вночі сталася масштабна ДТП: зіткнулися 4 авто

Спершу зіткнулися Chery Amulet, Skoda і ВАЗ, а згодом, не помітивши аварії, до них приєднався ще й Chevrolet.

Уночі проти 3 серпня у Києві на проспекті Перемоги сталася ДТП за участю одразу 4 автомобілів. Спершу зіткнулися Chery Amulet, Skoda і ВАЗ, а згодом, не помітивши аварії, до них приєднався ще й Chevrolet.

Читайте такожНа Одещині легковик зіткнувся з маршруткою: один загиблий, семеро постраждалих (фото)

Про це повідомляє dtp.kiev.ua. "Спочатку зіткнулися Amulet, Skoda і ВАЗ. Через 5 хвилин, водій Chevrolet не помітивши аварії, на повному ходу "припечатав" ВАЗ в Amulet і зупинився через 150 м. Дивом обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

На місці ДТП, не дивлячись на нічний час, утворився затор.

Раніше у Дніпрі на ходу загорівся автомобіль з дітьми.