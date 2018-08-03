В Києві вночі сталася масштабна ДТП: зіткнулися 4 авто
09:18, 03 серпня 2018Інциденти
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Спершу зіткнулися Chery Amulet, Skoda і ВАЗ, а згодом, не помітивши аварії, до них приєднався ще й Chevrolet.
Дивом обійшлося без постраждалих / фото facebook.com/dtp.kiev.ua/
Уночі проти 3 серпня у Києві на проспекті Перемоги сталася ДТП за участю одразу 4 автомобілів. Спершу зіткнулися Chery Amulet, Skoda і ВАЗ, а згодом, не помітивши аварії, до них приєднався ще й Chevrolet.
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Про це повідомляє dtp.kiev.ua. "Спочатку зіткнулися Amulet, Skoda і ВАЗ. Через 5 хвилин, водій Chevrolet не помітивши аварії, на повному ходу "припечатав" ВАЗ в Amulet і зупинився через 150 м. Дивом обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
На місці ДТП, не дивлячись на нічний час, утворився затор.
Раніше у Дніпрі на ходу загорівся автомобіль з дітьми.
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