У Дніпрі на ходу загорівся автомобіль з дітьми (фото, відео)

Вогнеборці встановили, що загорівся моторний відсік.

Сьогодні вдень, о 14:09, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля Nissan Qashqai.

Як повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій, прибувши на місце виклику, вогнеборці встановили, що вогнем охоплено моторний відсік.

Пожежники оперативно загасили вогонь, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Як повідомляє "Інформатор", за словами водія Nissan, він з родиною їхав на море: «Помітив, що з-під капота йде дим. Відразу зупинився, і в цей момент машина почала горіти», — розповів Юрій. Його дружина з двома дітьми встигли вискочити з машини.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня у центрі Києва сталася потрійна ДТП, внаслідок якої один з легковиків спалахнув.