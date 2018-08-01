У Дніпрі на ходу загорівся автомобіль з дітьми (фото, відео)

19:21, 01 серпня 2018
Інциденти
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У Дніпрі на ходу загорівся автомобіль / фото ДСНС

Як повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій, прибувши на місце виклику, вогнеборці встановили, що вогнем охоплено моторний відсік.

Пожежники встановили, що загорівся моторний відсік / фото ДСНС

Пожежники оперативно загасили вогонь, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Як повідомляє "Інформатор", за словами водія Nissan, він з родиною їхав на море: «Помітив, що з-під капота йде дим. Відразу зупинився, і в цей момент машина почала горіти», — розповів Юрій. Його дружина з двома дітьми встигли вискочити з машини.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня у центрі Києва сталася потрійна ДТП, внаслідок якої один з легковиків спалахнув.

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Теги: #Дніпро#пожежа автомобілю