Поруч з базою відпочинку у Коблевому сталася масштабна пожежа (фото, відео)

Площа пожежі становила близько 400 кв. м.

Поблизу бази відпочинку "Дністер" в Коблевській курортній зоні на Миколаївщині сталася масштабна пожежа.

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Як повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської області, горіли торговельні павільйони поряд із базою відпочинку.

Повідомлення про пожежу надійшло о 00.17. О 01:45 пожежу локалізували, о 02:30 ліквідували.

Площа пожежі становила близько 400 кв. м. До гасіння залучалось 5 одиниць техніки та 20 осіб ДСНС та МПО.

Постраждалих внаслідок пожежі немає. Причини займання встановлює поліція.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня у курортному селі Коблеве загорівся пляжний барний комплекс "Бора-бора". В результаті інциденту постраждала щонайменше одна людина.