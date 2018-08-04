Поруч з базою відпочинку у Коблевому сталася масштабна пожежа (фото, відео)
11:33, 04 серпня 2018Інциденти
272 0
Площа пожежі становила близько 400 кв. м.
На Миколаївщині сталася масштабна пожежа біля бази відпочинку / фото ДСНС
Поблизу бази відпочинку "Дністер" в Коблевській курортній зоні на Миколаївщині сталася масштабна пожежа.
Читайте такожМасштабна пожежа у харківському виші: поліція розпочала розслідування
Як повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської області, горіли торговельні павільйони поряд із базою відпочинку.
Повідомлення про пожежу надійшло о 00.17. О 01:45 пожежу локалізували, о 02:30 ліквідували.
Площа пожежі становила близько 400 кв. м. До гасіння залучалось 5 одиниць техніки та 20 осіб ДСНС та МПО.
Постраждалих внаслідок пожежі немає. Причини займання встановлює поліція.
У Коблево загорілись торгівельні павільйони
Пожежа сталася біля бази відпочинку "Дністер" / фото ДСНС
Як повідомляв УНІАН, 2 серпня у курортному селі Коблеве загорівся пляжний барний комплекс "Бора-бора". В результаті інциденту постраждала щонайменше одна людина.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter