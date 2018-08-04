Дівочі розбірки: в Одесі група дівчат-підлітків жорстоко побила ровесницю та зняла все на відео

Побиття супроводжувалося криками "Як воно - бути хвойдою?" та "з хвойдами так і треба".

В Одесі в районі жилмасиву Черемушки біля закинутого дитсадка та школи №69 группа підлітків жорстоко побила ровесницю.

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Відео інциденту з'явилося у соцмережах. Його опублікувала одеситка Катерина Гринкевич-Розкидна.

На фото видно як дівчата лупцюють ровесницю руками та ногами по животу, спині та обличчю. Підлітки повалили дівчинку на землю та тягали її за волосся. Побиття супроводжувалося криками "Як воно - бути хвойдою?" та "з хвойдами так і треба".

Постраждала лише плакала та прикривала обличчя та навіть не намагалася чинити опір.

На відео можна побачити, що після побиття дівчинку ще й пограбували, забравши її речі.

Увага! Відео містить нецензурну лексику.

У поліції про інцедент знають. Як повідомили місцеві правоохоронці, вони знайшли відео ще 28 липня у ході моніторингу мережі Інтернет.

Як розповіли поліцейські, вони встановили особи усіх учасників конфлікту - це підлітки 13-14 років.

"Встановлено, що учасники події – знайомі між собою підлітки 13-14 років, які свого часу вчились в одній зі шкіл Малиновського району міста. Також з’ясовано, що причиною конфлікту між дівчатами став хлопець, який раніше зустрічався з однією із нападниць, а згодом, розірвавши з дівчиною стосунки, почав залицятися до потерпілої. Спочатку дівчата з’ясовували стосунки словесно, а через кілька днів ображена дівчина, заручившись підтримкою подруг, влаштувала своїй конкурентці бійку", - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці зазначили, що батьки усіх правопорушниць притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Також відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 11-річний хлопчик, який проживає в селищі Гвардійське в окупованому Криму, зазнав знущань з боку ровесників.

За словами мами потерпілого, кілька школярів постійно знущалися над дитиною в занедбаному корпусі дитсадка. 11-річного хлопчика роздягали, прив'язували, били і обзивали.