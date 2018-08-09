В Одеській області внаслідок зіткнення Mercedes і Renault загинув іноземець, постраждали ще шість осіб

Попередньо встановлено, що Mercedes зарубіжної реєстрації, рухаючись в бік Одеси, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Renault.

В Одеській області в ДТП загинув іноземець, ще шість осіб госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в області, аварія за участю автомобілів Mercedes і Renault сталася сьогодні близько другої години ночі на Миколаївській дорозі. Внаслідок зіткнення автомобілів постраждали семеро людей, один із яких помер у лікарні.

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що Mercedes зарубіжної реєстрації, рухаючись в бік Одеси, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Renault.

«В результаті четверо пасажирів легковика і троє пасажирів мікроавтобуса госпіталізовані до медичних установ із травмами різного ступеня тяжкості. На жаль, від отриманих травм один із пасажирів Mercedes - 40-річний громадянин сусідньої держави, в лікарні помер», - повідомили в головному управлінні.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

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