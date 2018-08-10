Моторошна ДТП на Запоріжжі: п'ятеро дітей загинули, 12 людей травмовано (фото, відео)

Серед шести загиблих – п’ятеро дітей.

У Запорізькій області внаслідок зіткнення вантажного автомобіля «КамАЗ» та маршрутного таксі шестеро людей загинули, ще 12 травмовані.

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, про це заявив заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич.

За його словами, сьогодні близько 14:30 на автошляху «Харків-Сімферополь» біля села Кам'янське сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися вантажний автомобіль «КамАЗ» та маршрутне таксі.

«На даний час маємо інформацію про шістьох загиблих, з яких п’ятеро – це діти. Також 12 осіб травмовано», – зазначив Фацевич.

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За його інформацією, поліція з‘ясувала, що водій маршрутного таксі здійснював нерегулярні перевезення. Під час аварії в салоні мікроавтобуса перебувало близько 20 пасажирів.

Він додав, що з водієм маршрутного таксі проводяться першочергові слідчі дії. Найближчим часом відносно нього буде обрано запобіжний захід.

Наразі на місці працює посилена слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини події. Роботу групи на місці координує керівництво поліції Запоріжжя. Крім того, на місці аварії перебувають співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та медичні працівники.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.