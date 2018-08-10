Моторошна ДТП на Запоріжжі: п'ятеро дітей загинули, 12 людей травмовано (фото, відео)

18:13, 10 серпня 2018
Інциденти
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Повідомляється про 12 постраждалих / фото zp.npu.gov.ua

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, про це заявив заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич.

За його словами, сьогодні близько 14:30 на автошляху «Харків-Сімферополь» біля села Кам'янське сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися вантажний автомобіль «КамАЗ» та маршрутне таксі.

«На даний час маємо інформацію про шістьох загиблих, з яких п’ятеро – це діти. Також 12 осіб травмовано», – зазначив Фацевич.

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За його інформацією, поліція з‘ясувала, що водій маршрутного таксі здійснював нерегулярні перевезення. Під час аварії в салоні мікроавтобуса перебувало близько 20 пасажирів.

Він додав, що з водієм маршрутного таксі проводяться першочергові слідчі дії. Найближчим часом відносно нього буде обрано запобіжний захід.

Наразі на місці працює посилена слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини події. Роботу групи на місці координує керівництво поліції Запоріжжя. Крім того, на місці аварії перебувають співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та медичні працівники.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

фото gazeta.zp.ua
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Теги: #смерть#діти#ДТП#Запоріжжя