В Одесі покарали водія маршрутки, який регулярно знущався над учасником АТО

На час відсторонення від роботи заробітна плата водієві нараховуватися не буде.

В Одесі від роботи відсторонено водія маршрутки, який регулярно знущався над учасником бойових дій на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив директор департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради Олександр Ілько.

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За його словами, мова йде про водія пасажирського автобуса маршруту №232, що регулярно насміхався над одним із пасажирів, який користувався законним правом на безкоштовний у громадському транспорті. У числі знущань, які дозволив собі водій, – непристойний жест (середній палець).

Як зазначив Ілько, водій на тиждень відсторонений «за некультурне ставлення», до 22 серпня включно. За цей період заробітна плата водієві Валентину Бабчинському нараховуватися не буде.

Відповідний наказ 13 серпня підписав керівник ПАТ «Севертранс».

Як повідомляв УНІАН, учасник військової операції щодо захисту України від російської агресії на сході України Геннадій Бурлаков поскаржився на водія одеської маршрутки, який його систематично принижує.