На трасі Київ-Чоп автобус, повний туристів, зіткнувся з вантажівкою (фото)

Удар припав на передню частину транспортного засобу, у автобуса видно пошкодження в районі кабіни водія.

Сьогодні, 16 серпня, на ділянці траси Київ-Чоп у селі Нагірному Львівської області розбився туристичний автобус, що повертався з Будапешта.

Про це повідомляє 032.ua з посиланням на прес-службу патрульної поліції.

Автобус Serkhof, повний туристів, зіткнувся з вантажівкою «МАН». Удар припав на передню частину транспортного засобу, у автобуса видно пошкодження в районі кабіни водія. На місці працює поліція і швидка допомога. Кількість потерпілих уточнюється, від госпіталізації усі учасники ДТП відмовилися.

Відомо, що автобус прямував з Будапешта (Угорщина).

Як повідомляв УНІАН, на Вінниччині на дорогу розлилося 10 тонн мазуту.