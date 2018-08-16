На трасі Київ-Чоп автобус, повний туристів, зіткнувся з вантажівкою (фото)
13:25, 16 серпня 2018Інциденти
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Удар припав на передню частину транспортного засобу, у автобуса видно пошкодження в районі кабіни водія.
Автобус прямував з Будапешта / 032.ua
Сьогодні, 16 серпня, на ділянці траси Київ-Чоп у селі Нагірному Львівської області розбився туристичний автобус, що повертався з Будапешта.
Про це повідомляє 032.ua з посиланням на прес-службу патрульної поліції.
На місці працює поліція і швидка допомога / 032.ua
Автобус Serkhof, повний туристів, зіткнувся з вантажівкою «МАН». Удар припав на передню частину транспортного засобу, у автобуса видно пошкодження в районі кабіни водія. На місці працює поліція і швидка допомога. Кількість потерпілих уточнюється, від госпіталізації усі учасники ДТП відмовилися.
Відомо, що автобус прямував з Будапешта (Угорщина).
Як повідомляв УНІАН, на Вінниччині на дорогу розлилося 10 тонн мазуту.
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