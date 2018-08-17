Через місяць після заворушень у міськраді Конотопа у Києві затримали спортсмена, який бив поліцейських свердлом

Зловмисник майже місяць переховувався у Києві, застосовуючи засоби конспірації.

Правоохоронці Сумщини затримали у Києві юнака, який 26 липня під час сесії Конотопської міської ради металевим свердлом завдав тілесні ушкодження співробітникам поліції.

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко, того дня між прибічниками та опонентами Конотопського міського голови в сесійній залі виник конфлікт і в розпал суперечок у приміщення увірвалася група молодиків, які відразу почали наносити удари присутнім.

Згідно із повідомленням, співробітники поліції, щоб не допустити жертв серед громадян, відтіснили молодиків та застосували до них відповідні засоби обмеження волі. Під час сутичок постраждали 11 правоохоронців та 9 цивільних осіб.

«Одному із найзухваліших молодиків, який наносив удари поліцейським у життєво важливі органи металевим свердлом, після сутичок вдалось втекти. На його розшук були зорієнтовані не тільки місцеві правоохоронці, а й всієї України. У четвер, 16 серпня, сумські та київські поліцейські затримали розшукуваного в місті Київ, де він останнім часом переховувався. Під час затримання зловмисник намагався втекти та чинив опір правоохоронцям», – зазначила Науменко.

За її інформацією, наразі зловмиснику вже оголошено про підозру за ст. 348 (замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) Кримінального кодексу України.

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«Сьогодні зранку його доправили в Сумський ізолятор тимчасового тримання. Затриманому – 22 роки, він сумчанин. Інформація про те, що він є студентом одного із сумських вишів не підтверджується», – наголосила прес-секретар прокуратури області.

Прокуратура та поліція вже готують клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

«Якщо суддя призначить судове засідання на сьогодні, то сьогодні ж зловмиснику і буде обрано запобіжний захід, а в цілому підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі», – підкреслила Науменко.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Сумській області, встановлено, що підозрюваний – спортсмен, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

«Майже місяць зловмисник переховувався у Києві, застосовуючи засоби конспірації. Наразі він затриманий відповідно до ст. 208 КПК України», – йдеться у повідомленні.

На даний час вже дев’яти особам, які 26 липня брали активну участь у сутичках в сесійній залі Конотопської міськради, зокрема завдали тілесні ушкодження працівникам поліції та присутнім, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 296 (хуліганство, пов'язане з опором представникам влади) та ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникам правоохоронних органів побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цими працівниками службових обов'язків) КК України. Всі вони перебувають під цілодобовим домашнім арештом із застосуванням електронних засобів контролю.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня в Конотопі Сумської області на черговій сесії міської ради між прибічниками та опонентами міського голови Артема Семеніхіна виник конфлікт. У розпалі суперечок у сесійну залу увірвалася група молодиків, озброєна металевими прутами та молотками. Співробітники поліції, щоб не допустити жертв серед громадян, відтіснили молодиків та застосували до них відповідні засоби обмеження волі. У відділ поліції для з’ясування обставин було доставлено 49 осіб.

За інформацією заступника начальника Головного управління Нацполіції в області Олега Григорова, в ході сутичок постраждала 21 особа – 12 працівників поліції і 9 цивільних осіб.

За фактом безладів під час засідання міської ради правоохоронці відкрили три кримінальних провадження.

Діяльність Конотопської міськради більше, ніж півроку паралізована через конфлікт між частиною депутатів та міським головою.