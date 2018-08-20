У Києві молодики з націоналістичною символікою регулярно нападають на підлітків-неформалів

За словами віце-прем'єра Климпуш-Цинцадзе, було чимало випадків, коли за нападами на неповнолітніх байдуже спостерігали дорослі.

У центрі столиці підлітки з неформальної зовнішністю регулярно стають жертвами нападів людей з націоналістичною символікою, повідомила віце-прем'єр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Коментуючи у Facebook історію киянина Дмитра Дубицького, на дочку якого напали серед білого дня, вона зазначила, що чула такі історії неодноразово.

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«Я знаю дитину, на яку напали. Більше того, вже, на жаль, неодноразово чула подібні історії про напади на підлітків-"неформалів" в самому центрі мого рідного Києва», - зазначила вона.

За словами Климпуш-Цинцадзе, було чимало випадків, коли за нападами на неповнолітніх байдуже спостерігали дорослі.

"Покидьки, що вважають за можливе з нашивками націоналістичних угруповань, встановлювати свої правила і знущатися над підлітками, повинні нести покарання", – зазначила вона.

Вона також звернулася до керівників націоналістичних організацій із закликом перевірити свої лави і переконатися, що таких дій не скоюють їх представники.

У свою чергу, Дмитро Дубицький в Facebook розповів, що напад на його дочку, підлітка-неформала, відбувся в людному місці, на Контрактовій площі. Нападників було троє, приблизно двадцятирічного віку, в напіввійськовому одязі.

«Дочка спілкувалася зі знайомими, одягнена була, як звичайно, неформально - футболка з принтом, значки рок-груп, фарбоване пасмо волосся. "Борці за моральність" причепилися з ідіотськими питаннями, зірвали з шиї кулон. Оточуючі обурилися і почали їх відтісняти. Один з покидьків вирвався і залив обличчя дочки з газового балончика, після чого всі троє втекли», - зазначив він.

За його словами, пізніше нападники повернулися і сильно вдарили дівчину в обличчя, після чого знову втекли.

«В центральній частині Києва орудують відморозки (основні локації - Майдан і "Глобус", Поштова площа, Контрактова площа), які регулярно ображають і б'ють підлітків. Приводом, як правило, стає зовнішній вигляд - хлопця можуть побити за чубок або "засукані" штани, дівчину - за пірсинг чи фарбоване волосся. Вже понад півтора роки я чую від дочки розповіді про це. Конфлікти з "нациками" (так їх називають наші діти) у неї були і раніше, доходило й до бійки, але так, як сьогодні – вперше», - розповів Дубицький.

Нападники, як зазначив батько постраждалої, носять символіку "Правого сектору" та "Національного корпусу". Втім, він переконаний, що жодного стосунку до даних організацій злочинці не мають.

Нагадаємо, в червні в Києві відбулися сутички між правоохоронцями та противниками ЛГБТ-маршу. Затримані були 57 осіб.