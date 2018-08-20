У Маріуполі 30 осіб у балаклавах напали на учасників концерту, є постраждалі (фото)

09:30, 20 серпня 2018
Інциденти
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Атака тривала менше хвилини / прес-служба арт-платформи

У Маріуполі увечері 19 серпня група невідомих у балаклавах напала на відвідувачів і артистів концерту, який проходив на арт-платформі "ТЮ".

Під час виступу на концерт увірвалися 30 молодих людей в чорному одязі, повідомляє прес-служба організації на своїй сторінці в Facebook.

Атакували музикантів і глядачів / прес-служба арт-платформи

"Увірвалися в приміщення, розпорошили газ, розбили техніку та інструменти, атакували музикантів і глядачів. Нападники трощили все і всіх на своєму шляху, використовуючи наші меблі в якості зброї", – йдеться в повідомленні.

прес-служба арт-платформи
прес-служба арт-платформи

Атака тривала менше хвилини, після чого нападники зникли у невідомому напрямку.

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В результаті постраждали 10 осіб, серед яких артисти, глядачі і менеджер ТЮ.

На думку організаторів платформи, нападники добре готувалися, вони атакували приміщення одночасно з усіх сторін.

При цьому в організації заявили, що на двох нападників були помічені футболки Нацкорпуса.

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Теги: #напад#Маріуполь