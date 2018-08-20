У Харківській мерії сталася стрілянина: застрелено поліцейського, охоронець поранений (фото, відео)

У поліції розповіли, що інформація про те, що біля міськради чутно постріли, надійшла ї близько 00:37.

У ніч на 20 серпня невідомий увірвався до будівлі міської ради Харкова, де вистрілив і поранив охоронця, а також патрульного поліцейського, який помер у лікарні.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції в Харківській області.

Зазначається, що першими на місце події прибув наряд патрульної поліції.

"Озброєний чоловік відкрив вогонь по поліцейських та поранив одного з правоохоронців. Патрульні застосували табельну зброю і знешкодили зловмисника. Від отриманого вогнепального поранення патрульний помер у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Відео: Харьков LIVE

У поліції розповіли, що інформація про те, що біля міськради чутно постріли, надійшла до поліції близько 00:37. За вказаною адресою вирушив наряд патрульної служби. Поліцейські побачили біля будівлі міськради пораненого охоронця, поруч стояв чоловік, який почав стріляти по патрульним. Одна з куль поранила поліцейського.

Як повідомив з місця події начальник ГУНП в Харківській області Олег Бех, відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» патрульні застосували табельну вогнепальну зброю та знешкодили нападника. Зараз його особа встановлюється.

Зараз на місці події працюють керівництво ГУНП, слідчі СУ, слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції, експерти-криміналісти.

У свою чергу видання "Харків.Live" із посиланням на очевидців повідомляє, що перед тим, як зайти до приміщення мерії, нападник зробив близько десяти пострілів в двері будівлі та поранив охоронця.

Зазначається, що пізніше злочинець був убитий на вулиці.

Відео: ГУ Національної поліції в Харківській області

Слідчі слідчого управління відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.