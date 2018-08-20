"Нападник міг бути не в собі": названо версії причини стрілянини біля Харківської міськради

Мотиви нападника поки не встановлені, вивчається кілька версій. За словами Геращенка, нападнику на вигляд 30-35 років, спортивна статура.

Чоловік, який відкрив стрілянину цієї ночі в Харківській міськраді, був застрелений поліцейськими на місці злочину. Особа нападника поки не встановлена.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко в Facebook. Він додав, що нападникові на вигляд 30-35 років, спортивної статури.

"При ньому було знайдено два пістолети. Один - сигнальний, перероблений під стрільбу бойовими патронами. Другий - «Байкал», також перероблений під стрільбу бойовими. А також декілька магазинів до них і близько 30 патронів", - сказано в повідомленні.

Мотиви нападника поки не встановлені, вивчається кілька версій.

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"Одна з них, це те, що напад спровокований якимись діями міської влади по відношенню до застреленного злочинця або членів його сім'ї. Інша версія стосується можливих психічних відхилень посилених вживанням алкоголю або наркотиків. Взяті зразки для аналізу на цей рахунок. Про те, що нападник був не в собі, свідчить той факт, що він стріляв не тільки в охоронців міської ради і поліцейських, але і просто по колесах автомобіля Шкода Октавія, що проїжджав повз", - додав Геращенко.

Третя версія - напад було скоєно з хуліганських мотивів.

"Після встановлення особи злочинця будуть більш точно встановлені мотиви цього безглуздого нападу", - підсумував нардеп.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 серпня біля Харківської міськради невідомий влаштував стрілянину. На місце події одразу прибула поліція, яка застрелила нападника. Зловмисник встиг поранити чотирьох осіб, включаючи поліцейського, який від отриманих поранень загинув.