Під Дніпром водій вантажівки заснув за кермом і врізався в автобус: кількість постраждалих зросла до 18

За медичною допомогою звернулось 18 осіб, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Кількість потерпілих у ДТП у Дніпропетровській області зросла до 18 осіб. За попередньою версією, ДТП сталася через те, що водій вантажівки "МАН", який врізався у пасажирський автобус, заснув за кермом.

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Про це на брифінгу повідомила прес-секретар патрульної поліції в Дніпропетровській області Людмила Копиленко, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"В автобус врізалася вантажівка "МАН", унаслідок чого за медичною допомогою звернулось 18 осіб. Двоє з них перебувають у тяжкому стані. Загалом у салоні було 30 пасажирів. З серйозних травм - травма голови, внутрішньочерепна травма, гематома лівого ока. Потерпілих доставлено до лікарні ім. Мечникова", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про 16 постраждалих.