У Києві активісти знесли паркан навколо парку, де забудовник вирубав десятки дерев

Як стверджують учасники акції, ніяких дозволів на ведення вирубки у представників будівельної компанії немає.

У Києві на вулиці Амосова протестувальники знесли паркан навколо ділянки на території парку відпочинку Протасів Яр, де почалася вирубка дерев.

За даними активістів, паркан був побудований з метою будівництва готельного комплексу, повідомляє LB.ua.

Відзначається, що представниками забудовника вже були спиляні десятки дерев.

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При цьому, як стверджують учасники акції, ніяких дозволів на ведення вирубки у представників будівельної компанії немає.

У відповідь на незаконні дії місцева громада спільно з активістами прийшла протидіяти незаконній вирубці зелених насаджень.

Як повідомили активісти, спроба протидіяти знищенню парку відпочинку привела до того, що раніше представники охоронної фірми, яку найняв забудовник, використовували вогнепальну зброю.

Раніше УНІАН повідомляв, що на схилі в зеленій зоні біля Національного Інституту серцево-судинної хірургії ім. Миколи Амосова забудовник сьогодні вирубав десятки дерев і продовжує встановлювати будівельний паркан.