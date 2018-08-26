У Києві сталася пожежа в студентському гуртожитку КНЕУ

Внаслідок загоряння пошкоджено особисті речі, віконну раму, закопчено стіни та стелю житлової кімнати.

У Києві сталася пожежа в гуртожитку економічного університету імені Вадима Гетьмана, розташованому на вул. Дегтярівській.

Про це йдеться в повідомленні столичного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

повідомляється, що інформація про пожежу надійшла о 16:18 - сталося загоряння в кімнаті на сьомому поверсі. Через 40 хвилин вогонь було ліквідовано. На місце приїздили 9 одиниць техніки.

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"Внаслідок загоряння пошкоджено особисті речі, віконну раму, закопчено стіни та стелю житлової кімнати. На щастя, загиблих та травмованих немає", - повідомили рятувальники.

Причини виникнення загоряння з'ясовуються.

Раніше на речовому ринку у Хмельницькому сталася пожежа.