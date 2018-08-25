На речовому ринку у Хмельницькому сталася пожежа (фото)
10:18, 25 серпня 2018Інциденти
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Постраждалих внаслідок пожежі немає.
На ринку у Хмельницькому сталася пожежа / фото dsns.gov.ua
Сьогодні близько 7 ранку на речовому ринку «ДАРСОН» у Хмельницькому сталася пожежа торгівельних кіосків.
Як повідомили в областній Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій, по прибуттю до місця пожежі рятувальники встановили, що горить два торгівельних кіоска.
фото dsns.gov.ua
"Пожежу локалізовано о 7.25 та ліквідовано о 7.30, загальна площа пожежі становила 80 м.кв. Внаслідок пожежі вигоріло 2 та пошкоджено ще 4 торгівельних кіоска, постраждалих та загиблих немає", - йдеться у повідомленні.
Ймовірна причина пожежі та збитки встановлюються.
фото dsns.gov.ua
Як повідомляв УНІАН, 24 серпня у Мукачеві сталась масштабна пожежа на складах "Нової пошти".
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