Пожежу на сміттєзвалищі поблизу Балаклії ліквідували за допомогою гелікоптера

Площа пожежі становила 1,5 гектари. Постраждалих немає.

Рятувальники ліквідували пожежу на сміттєзвалищі поблизу міста Балаклія на Харківщині. Як повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області, пожежу загасили о 20.20. Читайте такожУ Львові 70 рятувальників гасили масштабну пожежу на складі (фото, відео) Пожежний гелікоптер ДСНС Мі-8 здійснив 20 скидів води. Постраждалих немає. Як повідомляв УНІАН, інформацію про загоряння несанкціонованого сміттєзвалища поблизу Балаклії Служба порятунку "101" отримала о 12.05. Вогонь розповсюдився сміттєзвалищем на площі близько 1,5 га, захопив частину лісосмуги та загрожував розповсюдитись на поруч розташоване міське сміттєзвалище.

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