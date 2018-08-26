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Пожежу на сміттєзвалищі поблизу Балаклії ліквідували за допомогою гелікоптера

21:45, 26 серпня 2018
Інциденти
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Пожежний гелікоптер ДСНС Мі-8 здійснив 20 скидів води / фото dsns.gov.ua

Як повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області, пожежу загасили о 20.20.

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Пожежний гелікоптер ДСНС Мі-8 здійснив 20 скидів води.

Постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, інформацію про загоряння несанкціонованого сміттєзвалища поблизу Балаклії Служба порятунку "101" отримала о 12.05.

Вогонь розповсюдився сміттєзвалищем на площі близько 1,5 га, захопив частину лісосмуги та загрожував розповсюдитись на поруч розташоване міське сміттєзвалище.

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Теги: #пожежа#Балаклія