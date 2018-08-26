Поблизу Балаклії на Харківщині горить сміттєзвалище

Площа пожежі становить 1,5 гектари. До її гасіння задіяно пожежний гелікоптер Мі-8. Постраждали немає.

Поблизу міста Балаклія Харківської області горить сміттєзвалище.

Як повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області, о 12.05 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загоряння несанкціонованого сміттєзвалища поза межами м. Балаклія.

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Рятувальні підрозділи встановили, що вогонь розповсюдився сміттєзвалищем на площу близько 1,5 га, захопив частину лісосмуги та загрожував розповсюдитись на поруч розташоване міське сміттєзвалище.

До місця виклику відразу були направлені додаткові сили та засоби. Наразі на пожежі працюють 9 пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС: 9 спецавтомобілів та 40 осіб. Крім того, рятувальникам допомагають добровільна пожежна команда селища Андріївка, добровільна пожежна дружина приватного сільськогосподарського підприємства «Світанок» та бійці відомчої пожежної охорони Міністерства оборони.

О 16.05 пожежний гелікоптер Мі-8 розпочав гасити пожежу з повітря. Наразі здійснено 7 скидів води.

Роботи з пожежогасіння продовжуються. О 16.53 загоряння локалізовано.

Постраждалих немає.