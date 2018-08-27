У ДТП на Львівщині постраждали 8 людей, серед них - троє дітей (фото, відео)

В результаті ДТП в районну лікарню з тілесними ушкодженнями були доставлені водій і семеро пасажирів.

Вісім осіб, у тому числі троє дітей, постраждали в ДТП у місті Бібрка у Львівській області.

Про це повідомляє Департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації.

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"26 серпня в 19:18 год., в м. Бібрка, Перемишлянського району, на автодорозі "Львів-Рогатин-Івано-Франківськ" водій автомобіля "Honda Accord", житель м. Ходорів, Жидачівського району 1986 року народження, не впорався з керуванням і в'їхав в електричну опору, після чого пошкодив огорожу прилеглих будинків", - йдеться в повідомленні.

В результаті ДТП в районну лікарню з тілесними ушкодженнями були доставлені водій і семеро пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва через аварію перекинувся інкасаторський автомобіль, є постраждалі.