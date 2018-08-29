Рятувальники третю добу гасять пожежу торфовищ на Полтавщині (відео)

Загальна площа пожежі складає 20 га.

У с. Бондарі Кременчуцького району Полтавської області сталася пожежа сухої трави на площі 20 га, внаслідок якої виникло горіння поверхневих покладів торфу на площі 15 га.

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Загоряння сталося 27 серпня і вже третю добу рятувальники намагаються загасити пожежу. Про це повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій Полтавської області.

"Станом на 20.00 28 серпня ліквідовано горіння на площі 3 га, на даний час залишається горіння поверхневих покладів торфу на загальній площі 12 га. Наразі роботи по ліквідації пожежі тривають", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до гасіння залучені 43 людини особового складу ДСНС та 10 одиниць техніки, також залучені 14 одиниць техніки місцевих підприємств та організацій.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня у Києві сталася масштабна пожежа на заводі "Маяк".