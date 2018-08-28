У Києві сталася масштабна пожежа на заводі "Маяк" (відео)
21:52, 28 серпня 2018Інциденти
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В результаті пожежі загиблих та травмованих немає.
На заводі "Маяк" в Києві сталася масштабна пожежа / фото dtp.kiev.ua
Сьогодні, 28 серпня, ввечері у Києві сталася пожежа на території заводу «Маяк», що на пр. Степана Бандери, 8 у Оболонському районі.
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Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві.
Згідно з інформацією, на території заводу загорілося сміття на площі 20 кв. м. Пожежу ліквідували протягом години. До гасіння пожежі залучили сім одиниць основної та спеціальної пожежнорятувальної техніки і 35 пожежників.
В результаті пожежі загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі з'ясовується.
Як повідомляв УНІАН, 26 серпня поблизу Балаклії на Харківщині загорілося звалище.
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