У Києві серед білого дня пограбували й зґвалтували жінку - введено план "Перехоплення"

Постраждала розповіла, що невідомий чоловік погрожував їй електрошокером і зґвалтував.

У Києві в середу, 29 серпня, невідомий чоловік погрожував електрошокером, зґвалтував і після цього пограбував жінку.

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Поліція розшукує чорний автомобіль, на якому зник можливий підозрюваний. Інцидент стався в Голосіївському районі Києва біля метро "Видубичі", передає "Інформатор".

Постраждала жінка звернулася до поліції. Вона заявила, що невідомий чоловік погрожував їй електрошокером, зґвалтував, після чого пограбував і зник на автомобілі чорного кольору.

Поліція Києва ввела план «Перехоплення» о 14:20. Розшукується автомобіль чорного кольору, схожий на Dаewоo Lanos або Chevrolet Aveo з номерними знаками «АА 7389 ІМ».

Як повідомляв УНІАН, в селі Дрозди (Білоцерківський район Київської області), правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив спробу зґвалтувати 8-річну дівчинку на очах у її малолітнього брата.