На Київщині педофіл намагався зґвалтувати восьмирічну дівчинку на очах її брата

Чоловіка затримали, йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

У селі Дрозди (Білоцерківський район Київської області), правоохоронці затримали чоловіка, що здійснив спробу зґвалтувати 8-річну дівчинку на очах у її малолітнього брата.

Як повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області, з насильником познайомилась мати дітей.

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«28-річна мати з двома дітьми пішла до магазину. Там вона познайомилась з чоловіком і вживала з ним алкогольні напої. Потім цей незнайомець пішов до їхнього дому разом з її дітьми, які показували йому дорогу. А жінка повернулася до магазину придбати сигарети», – зазначається у повідомленні.

Коли жінка повернулась додому, то почула голос свого сина, який кликав на допомогу з присадибної ділянки.

«Встановлено, що зловмисник заманив дітей у насадження кукурудзи під приводом, що ніби вони йдуть до водойми купатись. Там неприроднім шляхом він намагався зґвалтувати дівчинку, а хлопчику, який це все бачив, затуляв рот, щоб той не кричав», – вказали в поліції.

Мати постраждалих викликала на місце поліцію. Вже за кілька годин насильника затримали у кукурудзяному полі, де він переховувався.

Потерпілій малолітній дитині надали кваліфіковану допомогу. З нею працюють психологи. Зазначається, що дівчинка зробила поліцейським подарунок – намалювала малюнок з подякою правоохоронцям.

Стосовно чоловіка ведеться досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.153 Кримінального кодексу України. Насильнику загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Раніше повідомлялось, що в Житомирі до 11 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який минулого року зґвалтував 13-річну дівчинку.