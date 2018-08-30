В Україні викрили мережу агітаторів «руського міра», що готувались до втручання у президентські вибори (фото)

Російські спецслужби ставили перед агітаторами завдання з пошуку блогерів, які за гроші мали публікувати надіслані з Росії політичні новини.

Служба безпеки України протягом серпня викрила діяльність мережі інтернет-агітаторів яких російські спецслужби залучили до заходів з підготовки втручання у хід проведення майбутніх виборів Президента України.

Як повідомляє прес-служба СБ, оперативники встановили, що російські спецслужби залучили до «співпраці» мешканців міст Дніпро, Кривий Ріг та Нікополь, які є адміністраторами груп у соцмережах.

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«Спецслужби РФ поставили задання із підготовки «плацдарму» для проведення заздалегідь запланованих заходів із впливу на хід проведення майбутніх виборів Президента України через маніпулювання громадською думкою Інтернет-користувачів», - наголосили в СБУ.

Стверджується, що російські спецслужби, зокрема, ставили завдання з пошуку блогерів та активних дописувачів груп соціальних мереж, які за грошову винагороду мали публікувати надіслані з Росії політичні новини. Адміністратори також мали залучити «підставних» осіб для реєстрації Інтернет-сайтів в українському сегменті доменних імен.

«Мешканець Дніпра мав ще й самостійно відшукати та замовити послуги із просування Інтернет-ресурсів та контенту у ІТ-компаніях, розташованих у південно-східних регіонах України. За задумом спецслужб Росії, такі дії мали приховати їхню причетність до поширення «фейкових» новин та популяризації окремих проросійських учасників виборчого процесу», - йдеться у повідомленні.

Крім того, російські куратори планували заходи із загострення суспільно-політичної обстановки напередодні та під час проведення виборів Президента України.

«Для цього виконавці повинні були «перекручувати» новини для дискредитації органів державної влади і місцевого самоврядування та створити у соціальних мережах групи нібито патріотичного направлення. На цих ресурсах була запланована публікація деструктивних матеріалів, у тому числі із закликами до насильницької зміни конституційного ладу України та порушення її територіальної цілісності», - зазначили у службі безпеки.

Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження про вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, проводяться слідчі дії зі збирання доказів, необхідних для притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль створює десятки тисяч фейкових акаунтів у соцмережах перед виборами в Україні.