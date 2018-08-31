На Тернопільщині людей незаконно утримували в псевдореабілітаційному центрі, та ще й брали за це до 30 тисяч гривень на місяць (фото)

Загалом за рік через нелегальний центр реабілітації, який утримували шахраї без будь-якої медичної освіти, пройшло близько 15 "пацієнтів".

На Тернопільщині викрито групу, яка позбавляла волі людей під виглядом надання їм психологічної та медичної допомоги.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що подружжя з Київщини у липні 2017 року створили юридичну особу, діяльність якої пов’язана із наданням послуг з лікування від наркологічної та алкогольної залежності. Керівником установи призначили дружину. Згодом до них приєдналось ще кілька осіб.

Учасники організованої групи, усі без медичної освіти, підшуковували наркозалежних, алкозалежнихосіб та тих, що страждають від ігроманії, та поміщали їх у спеціально обладнану будівлю поблизу Тернополя, з якої неможливо вибратись самостійно.

Переконуючи родичів, що пацієнтам необхідне лікування без спілкування з зовнішнім світом, у пацієнтів забирали мобільні телефони та фактично зачиняли на кілька місяців, вводячи невстановлені слідством препарати, що пригнічують волю.

Також під виглядом психологічної допомоги, люди, що не мають жодного стосунку до психології, знущались над потерпілими, принижуючи їх гідність та вживаючи нецензурні вислови. Коштували послуги псевдолікарів від 10 до 30 тис. грн на місяць.

Злочинну групу викрили завдяки родичам потерпілих, які побачили відсутність результату «лікування» та повідомили про діяльність реабілітаційного центру правоохоронців. Встановлено 15 осіб, яких там незаконно було позбавлено волі.

На сьогодні 4 особам повідомлено про підозру за ч.3 ст.146 КК України (викрадення людей та незаконне позбавлення їх волі, вчинені організованою групою). Трьом із них обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою без внесення застави. Одна особа перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

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