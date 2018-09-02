У Рівному невідомі минулої ночі підпалили автомобіль депутата міськради (фото)

Вдалося уникнути вибуху, ніхто не постраждав.

У Рівному минулої ночі невідомі підпалили автомобіль депутата Рівненської міської ради.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, автомобіль Mercedes-Benz S350, що належить 30-річному депутату міськради, був припаркований біля його будинку на вулиці Чорновола.

«Рятувальники ліквідували пожежу та запобігли вибуху в автомобілі, перекривши газовий балон і знявши клеми з акумулятора. Унаслідок загоряння вогнем пошкоджено моторний відсік, лобове скло та передню панель автомобіля», - йдеться у повідомленні.

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За фактом умисного пошкодження чужого майна шляхом підпалу слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років.

Із власних джерел кореспондентові УНІАН вдалося з’ясувати, що постраждалим є депутат Рівненської міської ради Святослав Стельмащук. На своїй сторінці у Facebook він повідомив наступне: «Сьогодні, о 1-й годині ночі невідомі підпалили мій автомобіль. Дякую за оперативну роботу рятувальникам - ніхто не постраждав, однак авто відновленню не підлягає. Всі подробиці згодом, попередньо пов‘язую підпал із моєю політичною та професійною діяльністю».