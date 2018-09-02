У Миколаєві затримали підозрюваного у вбивстві вченого Шитюка

Чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

У Миколаєві затримали зловмисника, причетного до вбивства вченого, дослідника Голодомору, професора університету ім.Сухомлинського Миколи Шитюка.

Про це увечері 2 вересня повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

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"Поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів, в т. ч. моніторили велику кількість відеозаписів з камер відеоспостереження, розташованих в різних закладах в районі будинку, де було скоєно вбивство. В результаті правоохоронці встановили особу зловмисника і вирахували можливі місця його перебування. 25-річний житель Миколаївського району був затриманий на зупинці громадського транспорту, коли збирався їхати в місто", - повідомили в поліції.

Чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

"За його словами, смертельні ножові поранення він завдав потерпілому через раптово виниклу сварку, на грунті особистих взаємовідносин", - повідомили правоохоронці.

За даними поліції, з місця події злочинець забрав деякі речі потерпілого, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.