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В Одесі затримали іноземця, який погрожував підірвати потяг

11:19, 03 вересня 2018
Інциденти
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В Одесі чоловік погрожував підірвати поїзд на вокзалі / Фото УНІАН

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіціі в Одеській області, громадянин розшукувався Київським відділом поліції Одеси за вчинення злочину, пов'язаного з незаконним оборотом наркотиків.

«Чоловік заявив, що підірве поїзд. Поїзд, залізничний вокзал і прилеглу до нього територію було обстежено фахівцями вибухотехнічного управління. Ніяких вибухових пристроїв не виявлено», - повідомили в главку. Зловмисника доставлено до відділення поліції.

Проводяться відповідні невідкладні заходи.

Зараз правоохоронці продовжують патрулювання міста в посиленому режимі.

Раніше повідомлялось, що в Одесі автомобіль патрульної поліції смертельно травмував пішохода.

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Теги: #поїзд#Одеса#вибух