В Одесі затримали іноземця, який погрожував підірвати потяг

Поїзд, залізничний вокзал і прилеглу до нього територію було обстежено фахівцями вибухотехнічного управління.

На залізничному вокзалі в Одесі вчора було затримано іноземця, який погрожував підірвати поїзд.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіціі в Одеській області, громадянин розшукувався Київським відділом поліції Одеси за вчинення злочину, пов'язаного з незаконним оборотом наркотиків.

«Чоловік заявив, що підірве поїзд. Поїзд, залізничний вокзал і прилеглу до нього територію було обстежено фахівцями вибухотехнічного управління. Ніяких вибухових пристроїв не виявлено», - повідомили в главку. Зловмисника доставлено до відділення поліції.

Проводяться відповідні невідкладні заходи.

Зараз правоохоронці продовжують патрулювання міста в посиленому режимі.

Раніше повідомлялось, що в Одесі автомобіль патрульної поліції смертельно травмував пішохода.