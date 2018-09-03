В Одесі затримали іноземця, який погрожував підірвати потяг
На залізничному вокзалі в Одесі вчора було затримано іноземця, який погрожував підірвати поїзд.
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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіціі в Одеській області, громадянин розшукувався Київським відділом поліції Одеси за вчинення злочину, пов'язаного з незаконним оборотом наркотиків.
«Чоловік заявив, що підірве поїзд. Поїзд, залізничний вокзал і прилеглу до нього територію було обстежено фахівцями вибухотехнічного управління. Ніяких вибухових пристроїв не виявлено», - повідомили в главку. Зловмисника доставлено до відділення поліції.
Проводяться відповідні невідкладні заходи.
Зараз правоохоронці продовжують патрулювання міста в посиленому режимі.
Раніше повідомлялось, що в Одесі автомобіль патрульної поліції смертельно травмував пішохода.