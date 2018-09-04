У Миколаєві судитимуть трьох підлітків, які зґвалтували і втопили гомосексуала

У березні цього року підлітки за наказом 44-річного довічно ув'язненого неповнолітні втопили у ванній кімнаті потерпілого після зйомки інтимного відео.

Відносно трьох неповнолітніх підлітків, які по-звірячому вбили представники ЛГБТ-спільноти в Миколаєві, втопивши його у ванній, до суду направили обвинувальний висновок.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Миколаївської області.

Слідством встановлено, що підлітки, 16-ти та 17-ти років приїхали у Миколаїв, ховаючись від органів слідства після вчинення злочину на Луганщині. Підтримуючи постійний зв'язок з в'язнем, засудженим до довічного позбавлення волі за скоєння низки вбивств та зґвалтувань, юнаки періодично отримували від так званого «куратора» різні завдання. Цього разу від «куратора» надійшло «завдання» напасти і вбити 39-річного чоловіка.

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Спочатку зловмисники зустрілися з потерпілим і один з них пішов з ним до нього додому, а двоє інших непомітно за ними і через відчинені двері зайшли в квартиру потерпілого. Підлітки напали на чоловіка і зв'язали йому руки. Після цього, оглянувши квартиру, забрали його банківську картку і телевізор.

Потерпілого завели в приміщення ванної кімнати і втопили у ванні.

Після цього підлітки забрали викрадене майно і втекли з місця вчинення злочину.

Дії «куратора» кваліфіковані за ч. 1 ст. 304, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 28 п. П. 9, 13 ч. 2 ст. 115 КК України, неповнолітніх - за ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 28 - п. 9 ч. 2 ст. 115 КК України.

За скоєння особливо тяжкого злочину, поєднаного з умисним позбавленням життя людини, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, що звіряче вбивство сталося ввечері в понеділок, 5 березня, в Ингульском (Ленінському) районі Миколаєва. За наказом 44-річного довічно ув'язненого неповнолітні потерпілого втопили у ванній кімнаті після зйомки інтимного відео. Повідомлялося, що злочинці зґвалтували жертву.