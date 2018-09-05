Військовослужбовець намагався вивезти із зони проведення ООС арсенал боєприпасів

З місця події слідчі вилучили: 14 запалів УЗРГМ, 3 електродетонатори ЕДПР, два корпуси від гранати Ф-1, учбовий запал та зашиті у бронежилеті 48 патронів калібру 9-мм.

Військовослужбовець намагався вивезти із зони проведення операції Об’єднаних сил (ООС) до сусідньої Дніпропетровської області цілий арсенал боєприпасів.

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Про це повідомила речниця поліції Луганської області Тетяна Погукай на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні вранці під час несення служби у складі мобільного блокпосту співробітники третьої роти батальйону поліції особливого призначення зупинили для перевірки транспортний засіб Chevrolet Aveo. Під час перевірки таксі у пасажира виявили цілий арсенал боєприпасів, які він намагався вивезти в Дніпропетровську область», - йдеться у повідомленні.

Співробітники слідчо-оперативної групи, які виїхали на місце події, встановили, що пасажир – це 45-річний військовослужбовець, житель Дніпропетровської області, який перебуваючи у відпустці, на таксі прямував до залізничного вокзалу в місто Рубіжне.

Зазначається, що з місця події слідчі вилучили: 14 запалів УЗРГМ, 3 електродетонатори ЕДПР, 2 корпуси від гранати Ф-1, учбовий запал та зашиті у бронежилеті 48 патронів калібру 9-мм.

Боєприпаси передано на експертизу, слідчі встановлюють обставини вчинення правопорушення.

Даний факт внесений до ЄРДР за ст. 410 Кримінального кодексу ("викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем").