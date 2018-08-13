На Дніпропетровщині у лісосмузі виявили прихований арсенал зброї та боєприпасів

Великий схрон зі зброєю поблизу села Зайцеве Синельниківського району виявив місцевий житель, який збирав металобрухт у лісосмузі.

На Дніпропетровщині місцевий житель виявив схрон зі зброєю та боєприпасами, про що він повідомив поліції.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, 11 серпня поблизу села Зайцеве Синельниківського району виявлено понад 8 кг вибухівки, 60 гранат РГД-5, Ф-1 та РГН із запалами, два реактивні протитанкові гранатомети, 6 пострілів до них, 12 димових шашок, а також 16 ящиків з патронами.

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Про місцезнаходження арсеналу повідомив поліцейським місцевий житель, який збирав металобрухт у лісосмузі й випадково виявив схованку. Наразі поліцейські встановлюють походження зброї та осіб, причетних до обладнання схрону. Всі боєприпаси вилучені та направлені на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).