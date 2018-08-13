На Дніпропетровщині у лісосмузі виявили прихований арсенал зброї та боєприпасів
На Дніпропетровщині місцевий житель виявив схрон зі зброєю та боєприпасами, про що він повідомив поліції.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, 11 серпня поблизу села Зайцеве Синельниківського району виявлено понад 8 кг вибухівки, 60 гранат РГД-5, Ф-1 та РГН із запалами, два реактивні протитанкові гранатомети, 6 пострілів до них, 12 димових шашок, а також 16 ящиків з патронами.
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Про місцезнаходження арсеналу повідомив поліцейським місцевий житель, який збирав металобрухт у лісосмузі й випадково виявив схованку. Наразі поліцейські встановлюють походження зброї та осіб, причетних до обладнання схрону. Всі боєприпаси вилучені та направлені на експертизу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).